Російський штурмовик помилився будинком і потрапив під удар дрона. Фото: кадр із відео

Штурмовик ЗС РФ спробував сховатися в будинку, де знаходився розрахунок ворожого БПЛА, але це стало для нього фатальною помилкою. Про це повідомляє «Легіон Свобода Росії».



Після удару українського FPV-дрона солдат вибіг на подвір'я, а за ним пішли й оператори безпілотників. У кінцевій точці їхнього пересування по окупантах знову було завдано удару, який остаточно зруйнував їхнє укриття.



У результаті атаки кількох російських військових було ліквідовано, а позицію ворожих БПЛА знищено.

Раніше Су-27 ЗСУ вдарив по командному пункту окупантів у Світлодарську.