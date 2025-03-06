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Провізорів мережі «Ел'Фарм» відправили під домашній арешт

06 березня 2025, 17:05

Провізорів мережі «Ел'Фарм» відправили під домашній арешт

Провізорів мережі «Ел'Фарм» відправили під домашній арешт. Фото: Схеми Провізорів мережі «Ел'Фарм» відправили під домашній арешт. Фото: Схеми

Печерський районний суд Києва 4 березня обрав нічний домашній арешт для двох провізорів мережі аптек «Ел'Фарм», яку раніше викрили журналісти «Схем» у нелегальному продажі російських ліків.

Нацполіція підозрює провізорів, а також власників мережі, громадян Азербайджану Елвіна та Ешгіна Багірових, у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Підозрювані в колабораційній діяльності громадяни Азербайджану Елвін і Ешгін Багірови. Фото: Схеми

Їм загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд також мав обрати запобіжний захід для братів Багірових, однак вони не з'явилися на засідання.

Один із них у коментарі «Схемам» заперечує свою причетність до незаконної торгівлі російськими ліками. Провізори «Ел'Фарм» звинувачення поки не коментують.

Нагадаємо, що перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.

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