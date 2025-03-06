В Україні прокоментували зупинку обміну розвідданими зі США: «Працюємо над альтернативами»

Україна працює над альтернативами щодо розвідданих після рішення США. Фото: Рустем Умєров

Сьогодні Україна не отримала інформації про обмеження обміну розвідувальними даними з боку Америки. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні.



За словами глави оборонного відомства України, зараз триває робота над альтернативами.



«Щодо обміну розвідданими, ми ще не отримали інформації щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», — уточнив Умєров.



Раніше ми писали, що радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Уолц підтвердив, що США перестали ділитися розвідданими з Україною.