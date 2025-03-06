США поки не скасовували тимчасовий статус для 240 тисяч українців — Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала повідомлення ЗМІ про нібито прийняте рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців. Вона заявила, що такого рішення поки що не було.



«Це ще одна фейкова новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Щоправда: таке рішення поки що не прийнято», — написала Левітт у соцмережі Х.



Раніше Reuters, посилаючись на високопосадовців та обізнані джерела, повідомив, що можливе скасування тимчасового статусу для українців є частиною ширшої політики адміністрації Трампа. В рамках цих заходів планується позбавити легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали право на перебування в США за тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними за адміністрації Джозефа Байдена.



Крім того, у січні Служба громадянства та імміграції США оголосила про зупинення програми United for Ukraine, яка дозволяла українцям, які рятуються від війни, в'їжджати до США. Це рішення було ухвалено відповідно до виконавчого указу президента Трампа «Захист наших кордонів» від 20 січня 2025 року.