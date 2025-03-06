ЗСУ вдарили по пункту управління окупантів на Херсонщині та по опорному пункту в Курській області

Повітряні сили Збройних сил України 5 березня завдали ударів по командному пункту російських окупантів у місті Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також по опорному пункту морської піхоти РФ у селі Плєхово Курської області.



Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, цілями атаки стали штаб 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії російської армії в Олешках і позиції 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти в Плєхово.



У Генштабі наголосили, що це продовження серії ударів, спрямованих на зниження бойового потенціалу армії РФ на шляху до звільнення тимчасово окупованих територій України.