Кіт Келлог: сварка Зеленського та Трампа сталася через «різні цілі»

Конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виник через «різні цілі» двох лідерів, які не зійшлися, заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

«Сталося так, що два лідери національних держав прийшли на зустріч із цілями, які явно не узгоджувалися одна з одною, і публічно було видно розрив між цілями двох адміністрацій. Президент Зеленський підійшов до цієї зустрічі з президентом Трампом як до спроби змусити Сполучені Штати підписати угоду про постійне фінансування України, що дасть Україні перевагу над Росією», — сказав Келлог під час дискусії Ради з міжнародних відносин «Забезпечення майбутнього України».



Він зазначив, що «президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно став на бік Сполучених Штатів проти Росії. Це звело б нанівець роль об'єктивного співрозмовника».



Келлог також наголосив, що Трамп «не підходив до цього питання як до питання переваги однієї сторони над іншою, а натомість зосередився на мирі».

Увечері 28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Причиною візиту української делегації на чолі з главою держави було можливе підписання так званої угоди «про корисні копалини».



Однак зустріч переросла у публічний конфлікт. Зеленський заявив, що Путін постійно порушує угоди та домовлятися з нею не можна. Трамп і віцепрезидент Джей Д. Венс, своєю чергою, звинуватили Зеленського в небажанні завершувати війну та невдячність за допомогу США.



Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила президента України Володимира Зеленського у недостатній вдячності за підтримку з боку Дональда Трампа та заявила, що Вашингтон більше не має наміру беззастережно фінансувати конфлікт в Україні.



Пізніше президент України Володимир Зеленський звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни.