Зеленський представив перші кроки до миру на засіданні Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський представив ключові кроки, необхідні для досягнення миру на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі.



«Спеціальне засідання Європейської ради. Україна прагне миру з першої секунди війни, і сьогодні я представив перші необхідні кроки для миру і закликав партнерів підтримати їх», — написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.



Глава держави наголосив, що безпека та стійкість Європи залежать від спільних дій.



«Стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас. Повинні ставати сильнішими, технологічнішими, підтримувати один одного. Мушу дбати про життя вже зараз. Європа має бути здатна гарантувати мир і безпеку для себе та всіх, хто цього потребує», — зазначив Зеленський.



Президент України також висловив подяку голові Європейської ради Антоніу Кошті за організацію зустрічі, а також лідерам країн ЄС за їхню підтримку України.



«Дякую всім лідерам, які стійко підтримують Україну, рішуче налаштовані посилювати допомогу та працювати для наближення реального та чесного миру», — додав Зеленський.



Зустріч військових представників держав, які готові докласти зусиль для забезпечення безпеки в рамках закінчення війни в Україні, відбудеться в Парижі 11 березня. Про це Зеленський повідомив за підсумками зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.



«Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, готових докласти більше зусиль для надійного забезпечення безпеки в рамках завершення цієї війни», — сказав Зеленський.



Також він виступив на спеціальному засіданні Європейської ради 6 березня.



Необхідно переконатися, що РФ як єдине джерело війни, визнає необхідність її завершення, це можна довести перемир'ям щодо атак РФ на енергетичну та цивільну інфраструктуру, припиненням військових операцій у Чорному морі та звільненням полонених, заявив він.



«Усі мають переконатися, що Росія як єдине джерело цієї війни визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'ям щодо використання ракет, бомб та далекобійних дронів, і другим — перемир'ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі», — сказав Зеленський під час свого виступу.