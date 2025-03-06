В Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій США та України

Прапори США та України. Ілюстративне зображення створено ШІ.

Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та США, в якій візьмуть участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Близьким Сходом Стів Віткофф. Також передбачено участь радника Білого дому із національної безпеки Майкла Волтца.



Про це повідомила кореспондентка Fox News Джекі Хайнріх.



За її інформацією, представники американської делегації прибудуть до Ер-Ріяду 11 березня для переговорів з українською стороною, включаючи Андрія Єрмака.



Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування співпраці зі США та анонсував переговори наступного тижня.



«Я хочу повідомити всіх вас, що наші команди — України та США — відновили роботу. Сподіваємось на змістовну зустріч наступного тижня», — сказав Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі 6 березня.



Раніше він повідомив, що в Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові активізувати зусилля для забезпечення безпеки в контексті завершення війни в Україні.



Переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді або Джидді, заявив посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.



«Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був дійсно хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно Джидді, ... але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню», — заявив Віткофф під час спілкування з журналістами, яке транслював Sky News.

Увечері 28 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Причиною візиту української делегації на чолі з главою держави було можливе підписання так званої угоди «про корисні копалини».



Однак зустріч переросла у публічний конфлікт. Зеленський заявив, що Путін постійно порушує угоди та домовлятися з нею не можна. Трамп і віцепрезидент Джей Д. Венс, своєю чергою, звинуватили Зеленського в небажанні завершувати війну та невдячність за допомогу США.



Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила президента України Володимира Зеленського у недостатній вдячності за підтримку з боку Дональда Трампа та заявила, що Вашингтон більше не має наміру беззастережно фінансувати конфлікт в Україні.



Пізніше президент України Володимир Зеленський звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни.