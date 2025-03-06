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У Трампа заявили, що готові ввести жорсткі санкції проти Росії, але є умови

06 березня 2025, 21:09

У Трампа заявили, що готові ввести жорсткі санкції проти Росії, але є умови

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон без вагань запровадить санкції проти енергетичного сектора Росії, якщо це допоможе зупинити війну в Україні.

«Санкції будуть застосовані явно та агресивно для досягнення максимального ефекту», — підкреслив він, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка. За його словами, такі кроки реалізуються за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Бессент також розкритикував попередню адміністрацію Джозефа Байдена за недостатню жорсткість у цьому питанні. Він висловив сумніви щодо доцільності багаторічної військової та фінансової підтримки України без відповідних санкцій щодо Москви.

Крім того, глава Мінфіну оголосив про плани значно посилити тиск санкцій на Іран. США мають намір закрити нафтовий сектор країни, діючи за заздалегідь встановленими контрольними показниками та термінами.

«Ми готові до відвертого діалогу з тими країнами, які допомагають Ірану просувати його нафту на ринок. Наша мета — повністю перекрити його нафтові потоки та можливості виробництва безпілотників», — заявив Бессент.

Він також привітав рішення Німеччини про різке збільшення військових витрат, назвавши це «значною перемогою» щодо перерозподілу тягаря безпеки між союзниками.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, своєю чергою, звинуватив Володимира Путіна у відмові підтримувати мирні ініціативи Дональда Трампа. За його словами, якщо Кремль не піде на серйозні переговори, відбудуться нові санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, а також можливе запровадження підвищених тарифів.

«Вплив на і на без того слабку російську економіку змусить їх сісти за стіл переговорів», — заявив Грем.

Він також зазначив, що за останні 48 годин Україна зробила серйозні кроки у напрямку врегулювання, оголосивши про припинення вогню, угоду з корисних копалин та готовність до діалогу.

«Настав час завершити війну між Росією та Україною з честю і справедливістю, як цього добивається президент Трамп», — підсумував сенатор.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування співпраці зі США та анонсував переговори наступного тижня. Ймовірно, переговори відбудуться у Саудівській Аравії.

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