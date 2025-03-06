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Зеленський розповів, коли і для чого вирушить до Саудівської Аравії

06 березня 2025, 22:32

Зеленський розповів, коли і для чого вирушить до Саудівської Аравії

Зеленський розповів, коли і для чого вирушить до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємним принцом. Після цього його делегація залишиться в країні для спільної роботи із представниками США.

«Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі», — написав Зеленський у Telegram.

Президент наголосив, що війну необхідно зупинити якнайшвидше, і Київ готовий працювати цілодобово з союзниками в США та Європі для досягнення миру.

На засіданні Європейської ради на рівні лідерів Зеленський представив бачення того, як можна прискорити процес врегулювання конфлікту. За його словами, Україна готує відповідні практичні пропозиції.

«Усі мають переконатися, що Росія як єдине джерело цієї війни визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити і контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, і другим — перемир'ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі», — сказав Зеленський під час свого виступу.

За його словами, українцям, європейцям та американцям, які проти війни, «треба відчути, що росіяни нас не дурять».

Раніше Зеленський повідомив про розблокування співпраці зі США та анонсував переговори наступного тижня.

«Я хочу повідомити всіх вас, що наші команди — України та США — відновили роботу. Сподіваємось на змістовну зустріч наступного тижня», — сказав Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі 6 березня.

Також він повідомив, що в Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові активізувати зусилля для забезпечення безпеки в контексті завершення війни в Україні.

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США-Україна Саудівська Аравія

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