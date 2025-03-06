Лідери ЄС схвалили підтримку України на мільярди євро, а Орбан — проти

Лідери Європейського Союзу підтвердили, що ЄС і надалі надаватиме Україні регулярну фінансову допомогу, а також привітали готовність держав-членів посилити постачання військової допомоги.



Відповідний текст, підтриманий 26 країнами, було включено до висновків спеціального засідання Європейської ради, яке відбулося у четвер у Брюсселі. Єдиним лідером, який відмовився підтримати документ, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.



«Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та прогнозовану фінансову підтримку. 2025 року він надасть Україні 30,6 млрд євро, причому виплати за програмою Ukraine Facility, як очікується, досягнуть 12,5 млрд євро, а 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи G7 буде погашено коштом надприбутків, отриманих від заморожених російських активів», — сказано в тексті.



Європейська Рада також розглянула роботу з надання військової підтримки Україні.



«На додаток до коштів, уже виділених для України на цей рік, Рада вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення невідкладних військових та оборонних потреб України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідного навчання та обладнання для українських бригад, а також інші потреби, які Україна може мати.



Лідери ЄС наголосили на важливій ролі Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).



Лідери ЄС переконані, що Україна, яка здатна ефективно захищати себе, є невіднятною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки.



«У цьому контексті Європейський Союз та держави-члени зобов'язуються сприяти підготовці та оснащенню Збройних Сил України та активізувати роботу щодо подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з європейською оборонною промисловістю», — наголошується у висновках.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємцем. Після цього його делегація залишиться в країні для спільної роботи із представниками США.



Зустріч військових представників держав, які готові докласти зусиль для забезпечення безпеки в рамках закінчення війни в Україні, відбудеться в Парижі 11 березня.