Головне за день: Переговори Порошенко, Тимошенко та Трампа. Удар по Кривому Розі

Політика



Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та США, в якій візьмуть участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Близьким Сходом Стів Уіткофф. Також передбачено участь радника Білого дому із національної безпеки Майкла Уолтца.



Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт спростувала повідомлення ЗМІ про нібито ухвалене рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців. Вона заявила, що такого рішення поки що не було.



Сьогодні Україна не отримала інформації про обмеження обміну розвідувальними даними з боку США, заявив міністр оборони Рустем Умеров. За його словами, зараз триває робота над альтернативами.



Крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow стали марними для Збройних сил України після припинення передачі американських розвідувальних даних Україні, пише британська газета Daily Mail.



Конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виник через «різні цілі» двох лідерів, які не співпадали, заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.



Народні депутати Петро Порошенко та Юлія Тимошенко спілкувалися з командою лідера США Дональда Трампа. Проте запевнили, що не йшлося про проведення в Україні виборів.



Суспільство



Жителі захопленого Росією Маріуполя вийшли надвір і звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. Мешканці будинку №39 на вулиці Зелінського розповіли, що в їхньому будинку з листопада 2022 року проходить ремонт, через який виселили всіх.



Мешканці Донецької області продовжують евакуюватись на захід України. Зокрема, 6 березня до Вінниці, Львова та Хмельницького поїхали ще 37 осіб. Крім того, 5 березня до Тернополя, Хмельницького та інших міст евакуаційним потягом прибули 45 пасажирів, у тому числі — 6 осіб з інвалідністю.



Бойові дії



До чотирьох зросла кількість загиблих в результаті атаки військ РФ на готель у Кривому Розі, 31 поранено. Пошкоджено також 14 багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.



У Сумах внаслідок атаки безпілотників загинула одна людина. Удар по Краматорську: три авіабомби зруйнували склад, рятувальники гасили масштабну пожежу, поранено двох людей.



В окупованому Луганську від удару безпілотника постраждали двоє людей. Дрон здетонував над гаражним кооперативом у кварталі Мирний, заявили у угрупуванні «ЛНР».