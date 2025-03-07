Атака РФ на Тернопільщину: пошкоджено промисловий об'єкт

Сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Тернопільській області. Як повідомили в Тернопільській ОВА, зафіксовано влучання в критично важливий промисловий об'єкт.



Внаслідок атаки можливі обмеження в подачі газу. Однак Сили ППО змогли збити одну з ворожих ракет.



За попередніми даними, жертв немає, а екстрені служби вже ліквідовують наслідки удару. Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до оголошення відбою.