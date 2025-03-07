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Втрати РФ за добу: 1 150 військових і 16 артилерійських систем

07 березня 2025, 08:00

Втрати РФ за добу: 1 150 військових і 16 артилерійських систем

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 150 осіб, а загальна кількість знищених і поранених окупантів досягла 882 950. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також українські воїни знешкодили три танки, 23 бойові броньовані машини та 16 артилерійських систем.

Крім того, ЗСУ збили 95 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 72 автомобілі окупаційної армії РФ.

Раніше Сирський розповів, скільки військових Росія втратила з початку року.

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