Декілька осіб поранено в Харкові внаслідок російського обстрілу

Декілька людей дістали поранень через нічний обстріл Харкова. Ілюстративне фото

Росіяни під час масованого обстрілу України влучили у підприємство у Харкові. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

За словами Терехова, росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту.

«На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуювали всіх мешканців», — додав він.

Як пише голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, росіяни вдарили по підприємству у Київському районі. На місці удару спалахнули автомобілі. Серед поранених 65-річна жінка та 61-річний чоловік.

Пізніше Ігор Терехов додав, що, крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку, постраждали й інші об'єкти. Горять 10 гаражів та 5 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 березня російські війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет і безпілотників. Атаку було спрямовано на об'єкти енергетичної інфраструктури.