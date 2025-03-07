На окуповані території РФ ввозять прострочені продукти

Російські мережі магазинів масово завозять на тимчасово окуповані території (ТОТ) України продукти з терміном придатності, що спливає. Про це повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка» в Донецькій і Запорізькій областях.



За їхньою інформацією, у магазини регулярно надходять товари, термін зберігання яких близький до завершення. Російські постачальники свідомо сортують продукцію, відправляючи на ТОТ товари, які в сусідніх регіонах Росії пішли б на утилізацію або значні знижки.



Найбільші проблеми спостерігаються з молочною продукцією, м'ясом, рибою та консервами. З огляду на дефіцит товарів, у місцевих жителів практично немає альтернатив.



Таким чином, навіть на побутовому рівні росіяни показують своє зневажливе ставлення до тимчасово окупованих територій, перетворюючи їх на ринок збуту неякісних і застарілих продуктів.