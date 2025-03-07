Семеро людей дістали поранень через нічний обстріл Слов'янська

Наслідки нічного авіаудару у Слов'янську Донецької області. Фото: соцмережі

Минулої ночі Слов'янськ Донецької області зазнав обстрілу керованими авіабомбами з боку російських окупаційних військ. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

«Влучання по вулиці Тополиній. Поранено сімох людей. Серед них дві дівчинки – трьох та чотирьох років. Пошкоджено та зруйновано близько трьох десятків будинків та 5 автомобілів», — написав Вадим Лях у Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі також було обстріляно Краматорськ. Внаслідок обстрілу поранено 8-річну дівчинку.