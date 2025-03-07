Понад 20 одиниць бронетехніки та кілька хвиль штурму: ЗСУ не дали військам РФ захопити Часів Яр

Удари по російській бронетехніці у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Вранці 6 березня російська армія активізувала штурмові дії для захоплення міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Для штурму окупанти задіяли 24 одиниці бронетехніки у кілька хвиль. Вони намагалися прорватися колоною, в якій були, зокрема, бойові машини десанту, і направили наступ на оборонні укріплення 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



Бронетехніку військ Росії зустріли піхота, артилерія та екіпажі FPV-дронів.



«У результаті колона «застрягла в пробці» – скупчення підбитої техніки заблокувало переправу через канал. А ті, хто вижив, дали «задній хід», але не всі встигли втекти», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».



Продовжується пошук та знищення залишків штурмових груп росіян – працюють пілоти FPV-дронів.



Внаслідок ураження вогнем артилерії та FPV-дронів знищені та пошкоджені 17 бронемашин разом із десантом. Штурм відбитий. Українські військові вживають заходів щодо недопущення погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, що українські війська знищили російські позиції з артилерією на Покровському напрямку.