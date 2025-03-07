Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ: є постраждалі, серед них — діти

Російська армія увечері, 6 березня, атакувала Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ударів поранено 6 людей, серед них — двоє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Як зазначається, о 22:25 окупанти завдали авіаудару, використавши «ФАБ-250» з УМПК. Під вогонь потрапив приватний сектор.
«Тілесні ушкодження зазнали подружня пара віком 24 й 27 років та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою. Крім того, поранено ще одного пенсіонера віком 70 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, й осколкове поранення», — йдеться у повідомленні.
Постраждалих госпіталізували до лікарні.
У місті пошкоджено 28 приватних будинків та 5 легкових автомобілів.
Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше ми писали, що росіяни 7 березня обстріляли Краматорськ.
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