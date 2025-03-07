В Одеській області РФ пошкодила вже шостий енергооб'єкт

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Як повідомили в компанії «ДТЕК», за останні 2,5 тижні це вже шоста атака, а минулої ночі під обстріл потрапив ще один енергооб'єкт.



Четверту добу поспіль ворог завдає ударів, завдаючи серйозних руйнувань об'єктам енергетики. Попри це, фахівці «ДТЕК» працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити обладнання.



У компанії подякували жителям регіону за терпіння та підтримку, запевнивши, що енергетики зроблять усе можливе для стабілізації ситуації.



«Разом вистоїмо!» - підкреслили в заяві.

Нагадаємо, Росія «шахедами» масовано вдарила по Одесі та передмістю: пошкоджено інфраструктуру, є загиблий і поранений.