Україні відключили доступ до високоякісних супутникових знімків

Україна втратила доступ до високоякісних супутникових знімків. Ілюстративне фото

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України. Про це пише видання «Мілітарний» із посиланням на кількох користувачів комерційного сервісу.

Фактично відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів щодо надання Україні розвідувальних даних.

«Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям та комерційним сервісам супутникові дані для України», — пише видання.

Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Згідно з офіційною версією, причиною відключення став «адміністративний запит».

Maxar є одним з лідерів на ринку супутникових знімків із вкрай високою роздільною здатністю.

Раніше повідомлялося, що радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Уолц підтвердив, що США перестали ділитися розвідданими з Україною.