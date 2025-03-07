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ЗСУ знищили «кухонний штаб» окупантів на передовій

07 березня 2025, 10:30

ЗСУ знищили «кухонний штаб» окупантів на передовій

Момент прильоту по «кухні» окупантів. Фото: кадр із відео Момент прильоту по «кухні» окупантів. Фото: кадр із відео

Російські окупанти спорудили імпровізовану кухню з побутовою технікою просто в посадці на передовій, назвавши це «укриттям». Відео знищення цього об'єкта опублікувала 63-тя окрема механізована бригада ЗСУ.

«Схоже, це новий різновид самогубства. Але пілоти БПЛА 63-ї бригади не стали розбиратися, чому окупантам не сиділося під землею, і запустили цю халабуду в повітря», - ідеться в дописі до відео.

Українські військові продовжують усувати окупантів, які ігнорують основи маскування та безпеки, розміщуючи позиції та побутові зони у відкритих місцях.

Нагадаємо, ЗСУ не дали військам РФ захопити Часів Яр, знищивши 17 бронемашин разом із десантом.

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