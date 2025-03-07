У Бердянську окупанти спалили архіви з реєстрами власності

Окупаційна адміністрація Бердянська знищила частину архівних документів міськради, оскільки вони були оформлені українською мовою.



За словами колаборантів, переклад цих матеріалів зайняв би «занадто багато часу», тому папери просто спалили.



Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що знищено реєстри прав власності на нерухомість, земельні акти та містобудівні плани.



«Це може призвести до втрати законних прав на житло і землю для багатьох власників. За інформацією місцевих жителів, окупаційна адміністрація переписує історію, передаючи нерухомість особам, які співпрацюють із режимом, або переселенцям із Росії», - підтвердили в опорі окупантам.

Нагадаємо, до окупованого Бердянська завезли нових «суддів» із РФ.