РФ знову вводить у бій північнокорейських військових на Курщині

На Курщині, поблизу кордону з Сумською областю, російські війська посилили тиск на Курський виступ, який контролюється Силами оборони України (СОУ). Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».



За його даними, у бій знову почали вводити особовий склад військових із КНДР. Також зазначається, що військам РФ і північнокорейським підрозділам вдалося незначно просунутися на окремих ділянках.

Просування ЗС РФ у Курській області. Фото: RST

За даними Генштабу ЗСУ, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки росіян.



Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 467 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 26 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 150 осіб.