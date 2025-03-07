У Краматорську через російські авіаудари постраждали троє людей

Наслідки авіаудару по Краматорську вночі 7 березня. Фото: МВА

У ніч проти 7 березня росіяни завдали авіаударів по Краматорську Донецької області, використовуючи керовані авіабомби. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що вибухи пролунали близько 03:10, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки.

За попередньою інформацією, удари припали на різні частини міста. Внаслідок цього постраждали троє місцевих жителів, у тому числі дитина.

«Люди дістали акубаротравм та інші пошкодження», — уточнили в МВА.

У міській військовій адміністрації також зазначили, що на місці події працюють правоохоронці та комунальні служби. Масштаби руйнувань уточнюються.