У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку. Фото: Маріупольська міськрада

У Маріуполі на місці знесеного будинку окупанти почали будівництво нового житлового комплексу, але не компенсаційного житла, а квартир під іпотеку. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.



За даними окупаційних каналів, на місці колишнього будинку №59 на вул. Київській почалося розроблення котловану для ЖК «Олімпійський».

У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку. Фото: Маріупольська міськрада

Однак, замість обіцяного житла для постраждалих маріупольців, квартири продаватимуть в іпотеку. При цьому будівництво так званого компенсаційного житла окупанти фактично згорнули, залишивши понад 18 тисяч жителів без даху над головою.

У Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку. Фото: Маріупольська міськрада

Маріупольці обурені ситуацією: «Коли щось буде для людей? Все для когось іншого! Знову іпотека! А ви живіть де хочете. Ми нікому не потрібні», - коментують городяни.

Раніше жителі захопленого РФ Маріуполя звернулися до Путіна, за словами маріупольців їх виселили з будинку, в якому вже три роки триває ремонт.