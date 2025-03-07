Пошкоджено понад 60 будинків, школи та лікарня: наслідки російської атаки по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Російські війська 7 березня скинули авіаційні бомби. Внаслідок ударів пошкоджено десятки житлових будинків, освітні та медичні установи. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Перший боєприпас влучив у район багатоквартирної житлової забудови, другий — у приватний сектор, що призвело до повного руйнування одного з житлових будинків. Внаслідок атаки постраждали чотири особи, серед яких одна дитина 2017 року народження; його стан оцінюється як легкий, лікування проводиться амбулаторно», — йдеться у повідомленні.



Пошкоджено шиферні покрівлі та вікна 15 багатоквартирних будинків та 64 приватних будинків на різних вулицях міста.



Крім того, пошкоджено будівлі двох освітніх та одного медичного закладів, а також складські приміщення та нежитлову забудову.



Раніше ми писали, що в результаті постраждали троє місцевих жителів, зокрема дитина.