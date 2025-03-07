Росія відстає від своїх політичних планів щодо захоплення Торецька та Часового Яру – ЗСУ

Ситуація на Торецькому та Часовоярському напрямках. Фото: карта DeepState

Російські окупанти відстають від своїх політичних планів щодо захоплення міста Торецьк Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



Він нагадав, що наприкінці лютого військові РФ намагалися розвішувати свої прапори у різних локаціях міста.



«Активна фаза боїв за Торецьк почалася з серпня 2024 року, коли противник направив штурмові дії та тактичну авіацію. Кількість особового складу, задіяного на цьому напрямку – близько 13 000 військовослужбовців РФ. На сьогодні понад 12 000 на цьому напрямку були знищені. Тобто складова цього угруповання, вже можемо говорити, що наближається до того, що одного разу вже була знищена. Тобто там додалися інші люди, які продовжують здійснювати наступальні та штурмові дії», – розповів Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що росіяни також відстають від своїх політичних цілей і на Часовоярському напрямку.



«Там завдання було захопити Часів Яр до 1 березня. Сьогодні сьомий день місяця, тобто вже тиждень прострочення у них є. Вони не досягають своїх цілей, оскільки Сили оборони України постійно відстежують усі моменти щодо можливих штурмових дій противника», – додав він.

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику наступу у Торецьку.