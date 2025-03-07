До тривалого ув'язнення засудили солдатів РФ, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську

Айдин Жамідулов. Фото: heroesofZ / Telegram

Російських військових, які зарізали та підірвали дівчину в окупованому Луганську, засудили до 18 та 12 років ув'язнення. Про це пише видання The Insider.

Зазначається, що військовий суд у Ростові-на-Дону засудив російських військовослужбовців Айдина Жамідулова та Олексія Дорожкіна до 18 та 12 років ув'язнення у справі про викрадення та звіряче вбивство 23-річної Валентини Давронової.

«Командир взводу ПДВ Айдин Жамідулов та його підлеглий Олексій Дорожкін викрали Валентину Давронову та відвезли до солдатської лазні. Там її зарізали ножем, а тіло висадили в повітря гранатами, щоб приховати сліди злочину», — йдеться в повідомленні.

Айдин Жамідулов заявляв підлеглим, що Давронова нібито українська розвідниця. Вона справді служила у ЗСУ, але звільнилася звідти ще 2021 року, одразу після народження доньки.

Видання «Комерсант» стверджує, що мотивом для вбивства стало те, що Айдин Жамідулов нібито раніше перебував з Валентиною у стосунках і та погрожувала розповісти про це його дружині.