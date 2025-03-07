Кабмін розширив перелік категорій для подачі заяви до Міжнародного реєстру збитків. Що додали

Кабінет міністрів України. Фото: КМУ

Уряд розширив список категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через додаток «Дія». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Тепер, крім подачі заяв за категоріями «Пошкоджене чи знищене житло» та «Смерть близького члена сім'ї», можна буде також реєструвати наступні:

«Пошкодження чи знищення нежитлового нерухомого майна»;

«Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях»;

«Серйозні тілесні ушкодження»;

«Примусова праця».

За словами Шмигаля, уряд продовжує роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму, щоб Росія заплатила за свої злочини.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі на місці знесеного будинку будують житло в іпотеку.