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В Україні розширили перелік категорій людей, які мають право виїхати за кордон

07 березня 2025, 16:29

В Україні розширили перелік категорій людей, які мають право виїхати за кордон

Кабінет міністрів розширив перелік військовозобов'язаних українців, які можуть перетнути кордон під час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

Політик пояснив, що дві категорії українців, які матимуть змогу виїхати з України, повинні мати довідку про відстрочку.

Перелік категорій, які мають право перетнути кордон:

▪️ ті, хто мають відстрочку з такої причини: чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

▪️ члени сімей (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат чи сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни заборонено виїзд чоловіків із 18 до 60 років.

 Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільш активно мобілізація в країні відбулася у 2024 році, коли щомісяця закликали близько 30 тисяч людей.

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