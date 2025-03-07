Війська РФ не залишають спроби вийти до кордонів Сумської області — огляд DeepState

На кордоні Курської та Сумської областей продовжуються активні бойові зіткнення, де російські війська намагаються чинити тиск на позиції українських військових. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



На різних ділянках цього напряму характер бойових процесів відрізняється. У напрямку Журавки Силам оборони вдається стримувати війська РФ, попри численні спроби прориву. Між Журавкою та Новеньким російські війська мають більший успіх і намагаються просуватися лісосмугами, заходячи на територію Сумщини. У відповідь українські військові завдають ударів.



У районі Нового складається найважча ситуація, зазначає проєкт. Російська армія накопичує сили в селі та робить спроби наступу на Басівку, після якої відкривається шлях до КПП «Суджа». Це дозволить окупантам фізично перекрити логістичні шляхи з Юнаківки.



«Ворог значно перевершує чисельно, що створює додаткові складнощі для оборони», — пише DeepState.



У районі села Курилівка російські війська також активізувалися — аж до кордону із Сумщиною.



«Окремо варто зазначити, що ворог має перевагу в БПЛА, як у розвідувальних, так і ударних. Найчастіший у застосуванні FPV-дрон. Саме ними здебільшого здійснюється вогневий контроль всього, що рухається "в" чи "з" Курщини. Як це все закінчиться — невідомо. На жаль, у нас є звичка, що часто повторюється, "не помічати проблеми, які в перспективі переростають у погані наслідки". Яка причина — невідомо. Слідкуватимемо за розвитком подій», — пишуть аналітики.

Про те, що російські військові перейшли кордон у Курській області Володимир Путін заявив ще 19 лютого. Прикордонна служба України повідомила Бі-бі-сі, що не підтверджує цю інформацію.



Наприкінці лютого DeepState заявив, що російські військові перейшли кордон і зайшли на територію України в районі Свердликового в Курській області РФ.