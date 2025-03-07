На Харківщині пілоти FPV-дронів вразили вогнеметну систему «Сонцепек» та всюдихід «Витязь»

нищили Сонцепек та Вітязь Сили оборони на Харківщині. Фото: скриншот

Українські пілоти знищили військову техніку російських окупантів у Харківській області. Зокрема, вогнеметну систему «Сонцепьок» та всюдихід «Вітязь». Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» вполювали на Харківщині вкрай рідкісні цілі — важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок» та гусеничний всюдихід ДТ-30 «Вітязь»», — йдеться у повідомленні.



Крім того, українські військові вразили з десяток автомобілів, ліквідовано нове укриття окупантів.



Раніше ми писали, що 412 полк безпілотних систем Nemesis ЗСУ знищив танк і шість гаубиць військ Росії на Покровському напрямку.