ЗСУ отримають ще понад 50 млн гривень з державного бюджету

Кабінет міністрів України прийняв відповідне розпорядження, ініційоване Міністерством оборони, про виділення додаткових 52,94 млн гривень з державного бюджету для Збройних сил України.



Зокрема, 30 млн гривень буде направлено на реконструкцію будівлі Центру крові «Головного військового клінічного госпіталю».



«Зазначена сума – це надходження субвенції з місцевого бюджету до державного, яка не була використана протягом 2024 року. Міністерство оборони постійно вживає заходів з пошуку додаткового фінансування критичних потреб Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.



Варто зазначити, що вказане фінансування буде спрямовано за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни».



Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україну надійшли 752 млн фунтів (понад 900 млн доларів) від Великобританії. Ці кошти забезпечені прибутками від заморожених російських активів.