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З Донецької області евакуювали групу маломобільних людей — вони отримали притулок на Вінниччині

07 березня 2025, 17:49

З Донецької області евакуювали групу маломобільних людей — вони отримали притулок на Вінниччині

З Донецької області евакуювали групу маломобільних людей — вони отримали притулок на Вінниччині

Ще двадцять маломобільних мешканців було евакуйовано з Донецької області на Вінниччину. Їм допомогли благодійний фонд «Схід SOS» та «Укрзалізниця».

У громадах, що приймають створено всі необхідні умови для безплатного проживання, і евакуйовані зможуть залишатися без оплати до завершення війни, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Благодійний фонд «Схід SOS» реалізує повний цикл допомоги евакуйованим: супроводжує їх під час пошуку житла, допомагає з поновленням документів, оформленням соціальних виплат та отриманням медичної допомоги.

Записатися на безплатну евакуацію можна з понеділка до суботи (8:00-18:00) за телефоном: 0800 332 614.

Раніше ми писали, що через погіршення ситуації з безпекою жителі Донеччини почали активніше виїжджати. Станом на 4 березня в Покровську залишається трохи понад 3 тисяч жителів, у Костянтинівці — 9700 осіб. 

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