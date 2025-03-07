З Донецької області евакуювали групу маломобільних людей — вони отримали притулок на Вінниччині

Ще двадцять маломобільних мешканців було евакуйовано з Донецької області на Вінниччину. Їм допомогли благодійний фонд «Схід SOS» та «Укрзалізниця».



У громадах, що приймають створено всі необхідні умови для безплатного проживання, і евакуйовані зможуть залишатися без оплати до завершення війни, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.



Благодійний фонд «Схід SOS» реалізує повний цикл допомоги евакуйованим: супроводжує їх під час пошуку житла, допомагає з поновленням документів, оформленням соціальних виплат та отриманням медичної допомоги.



Записатися на безплатну евакуацію можна з понеділка до суботи (8:00-18:00) за телефоном: 0800 332 614.

Раніше ми писали, що через погіршення ситуації з безпекою жителі Донеччини почали активніше виїжджати. Станом на 4 березня в Покровську залишається трохи понад 3 тисяч жителів, у Костянтинівці — 9700 осіб.