ООН: 6,8 млн українців залишаються біженцями, а 3,7 млн — переселенцями

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Через повномасштабне вторгнення Росії близько 3,7 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні, тоді як 6,8 мільйона українців перебувають за кордоном у статусі біженців, переважно в європейських країнах. Про це повідомили міністерство національної єдності України та Агентство ООН у справах біженців ООН у спільному пресрелізі.



З 2022 року близько 1,3 мільйона людей повернулися до України і залишалися там щонайменше три місяці. Основними причинами повернення стали бажання знову бути вдома, у рідному культурному середовищі, а також возз'єднання із сім'єю.



Попри це, УВКБ ООН не закликає українців до повернення, оскільки війна продовжується, а ракетні удари не припиняються. Організація звертається до держав, які надали притулок українцям, з проханням не вдаватися до дій, які прямо чи опосередковано змушують до повернення. Водночас право на добровільне повернення залишається «фундаментальним і має поважатися».



Згідно з останнім дослідженням УВКБ ООН «Життя на паузі: наміри та перспективи біженців, осіб, що повернулися, та ВПО з України», 61% українських біженців і 73% ВПО хотіли б повернутися додому. Однак основні перешкоди для повернення – питання безпеки, відсутність роботи та житла.



Крім того, багато учасників дослідження зазначають, що їм не вистачає об'єктивної інформації щодо ситуації в Україні. У відповідь на запит УВКБ ООН у 2024 році запустило цифрову інформаційну платформу «Україна — це дім», яка допоможе українцям приймати усвідомлені рішення про повернення.



Сьогодні УВКБ ООН та міністерство національної єдності України повідомили, що підписали Меморандум про взаєморозуміння, який закладає основу стратегічного партнерства для підтримки українців, які змушені залишити свої будинки як усередині країни, так і за її межами.



Співпраця спрямована на збереження зв'язку українців із батьківщиною та їхніх громад, а також на пошук довгострокових рішень для людей, які перебувають у статусі біженців чи ВПО.

Більшість жителів Донецької області, які змушені залишити регіон через війну, планують повернутися, але тільки після закінчення бойових дій або за умови безпеки. Такі дані показало дослідження DII-Ukraine у рамках проєкту «Донеччина: бачення майбутнього».