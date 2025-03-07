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США діляться з Україною розвідкою лише для оборони — ЗМІ

07 березня 2025, 19:36

США діляться з Україною розвідкою лише для оборони — ЗМІ

США продовжують ділитися з Україною розвідувальною інформацією, яка допомагає її військам в обороні, але припинили передачу даних, які б могли бути використані для наступу на російські сили. Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох високопосадовців Пентагону.

За словами джерел, Вашингтон намагається уникнути сприйняття як сторони, яка активно допомагає Україні завдавати ударів по території РФ. Саме з цієї причини постачання військової допомоги було припинено на початку тижня. Проте США не мають наміру приховувати інформацію, яка може допомогти Україні у захисті, наголосили співрозмовники видання.

При цьому супутниковий зв'язок Starlink, що належить Ілону Маску і є ключовою комунікаційною системою для українських військових, залишається активним.

Раніше в п'ятницю президент США Дональд Трамп висловив розчарування атаками Росії, що продовжуються, в Україну, попри зусилля Вашингтона з організації мирних переговорів. Він також погрожував новими санкціями, якщо Москва не припинить удари.

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