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Краматорськ та Слов'янськ оговтуються після бомбардувань РФ: серед постраждалих — діти

07 березня 2025, 20:27

Краматорськ та Слов'янськ оговтуються після бомбардувань РФ: серед постраждалих — діти

Краматорськ та Слов'янськ оговтуються після бомбардувань РФ: серед постраждалих — діти

Російська армія продовжує терор мирного населення Донецької області. Від авіабомб вкотре постраждав Слов'янськ. Травми отримали шість осіб, серед яких двоє дітей — чотирьох та п'яти років. Неспокійно цієї ночі було й у сусідньому Краматорську. За даними поліції, окупанти скинули на місто три авіабомби, вони вибухнули серед житлових будинків, поранено троє людей, серед них 8-річна дівчинка. Журналіст «Новини Донбасу» побував на місці «прильотів», щоб поговорити з потерпілими мирними жителями.

Удар по Слов'янську: дитина під завалом

Житель Слов'янська Олександр почув перший вибух у ніч із 6 на 7 березня приблизно о 22:30.

«Такий невеликий, стіни ходуном заходили, але все лишилося ціле. Секунд через 20 був другий вибух, злякатися не встиг, вікна вилетіли, двері вилетіли, дах вилетів. Ось і всі справи», — розповідає він.

Постраждалий мешканець Слов'янська Олександр після обстрілу. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Окупанти вдарили по приватному сектору. У будинку Олександра ніхто не постраждав. Але загалом у районі «прильоту» травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей — чотирьох та п'яти років.

У будинку про який розповів нам Олександр, точніше у тому, що від нього залишилося зустрічаємо Анастасію. Вона розповідає, що в момент російського удару в приміщенні було дві родини: до них із чоловіком і дитиною в гості прийшла колега по роботі з дочкою.

Постраждала мешканка Слов'янська Анастасія після обстрілу. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

«Ми чуємо просто гул, свист і все… Все ось так, як у тумані. Дякувати Богу, що в мене був телефон, нічого не було видно, був пил, бруд, темно. Я вмикаю ліхтарик на телефоні та кричу своєму чоловікові: Де дитина? Де наша дитина? Він побіг у кімнату, виніс дитину мені, дав її на руки. Каже: Вибігай на вулицю! Я вибігла сюди на вулицю і почула як моя подруга, колега по роботі, як вона кричить і просить про допомогу. Тому що її дитина опинилась під завалами», — описує Настя події цієї жахливої ночі, і додає: одразу викликала екстрені служби, але першими до місця удару дісталися українські військові.

Наслідки обстрілу Слов'янська 6 березня 2025 року. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

«Підбігли військові, посадили нас у машину, з дитиною, бо було холодно. Моя дитина була роздягнена, я була босоніж. Посадили нас у машину, допомогли дістати і повезли до лікарні», — пояснює дівчина.

Поки вона була в лікарні з дитиною, їхній будинок спалахнув. Завдяки допомозі військових його швидко загасили. Весь цей час Анастасія із чоловіком переживала за здоров'я своїх друзів.

«Я, мій чоловік і дитина відбулися простим переляком. У нашої дитини, дякувати Богу, жодних пошкоджень немає зовсім. У мене коліна трохи здерті і у чоловіка кілька подряпин. А ось інша дівчинка, звичайно, з дитиною перебуває у лікарні. У цієї дівчинки, у неї поранення, уламок діставатимуть. У дитини садна голови», — ділиться мешканка Слов'янська. Поки вона розповідає про це нашому журналісту, її чоловікові вдається дістати з-під завалів домашню улюбленицю — кішку.

Наслідки обстрілу Слов'янська 6 березня 2025 року. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Анастасія із сім'єю повернулася з Києва назад до Слов'янська всього півтора року тому, до цього вони виїжджали з міста. Але зараз знову планують виїхати, адже будинок зруйновано. Поруч із їхнім житлом порожній будинок. Сусіди Анастасії давно виїхали і тепер зрозуміло: це, певно, врятувало їм життя.

«Стіни все в тріщинах, все вивалювалося, цегла. Однієї стіни просто немає, ось якраз це була дитяча кімната у нас. Ми зараз розуміємо, дістаємо речі, іграшки. Це я не знаю, просто дивом вижили, бо було дуже страшно», — розмірковує Анастасія.

Наслідки обстрілу Слов'янська 6 березня 2025 року. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Що сталося у Краматорську?

Неспокійно цієї ночі було й у тимчасовому обласному центрі Донеччини — сусідньому зі Слов'янськом Краматорськом. За даними поліції, окупанти скинули на місто три авіабомби, вони вибухнули серед житлових будинків, поранено троє людей, серед них 8-річна дівчинка.

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Наталя мешканка Краматорська ввечері дивилася телевізор, і вже збиралася лягати спати, але почула гуркіт та вибух.

«Бахнуло, грюкнуло! Я підскочила. Встигла вимкнути телевізор, і ось це вікно, яке поряд з моїм телевізором, воно випало назовні. А потім мої повставали, заходимо на кухню чоловік дивиться, а там узагалі. Тому що вікна звичайні, всі шибки посипалися, вторинна рама впала», — описує пережите Наталя.

Це вже не перший обстріл селища Біленьке міста Краматорська. Нещодавно недалеко від цього місця росіяни вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

«Було десь на школі там, ще десь я точно не знаю. Нещодавно на радгосп прилітало. А ось у нас три роки не було нічого, а ось тепер дочекалися. Четвертий рік пішов, а він прилетів. Щодня прокидаєшся і думаєш, чи обійде воно тебе, чи ні», — жаліється жінка.

Наталія мешканка Краматорська. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Російська армія продовжує наступ на сході України, намагаючись повністю взяти під свій контроль територію Донецької області. Останнім часом, особливо після значного просування військ РФ у районі міст Часів Яр та Покровськ Донецької області, обстріли Слов'янська та Краматорська почастішали. Проте за даними місцевої влади у Слов'янську залишається близько 56 тисяч мирних жителів, а в Краматорській громаді (місто разом із селищами) близько 80 тисяч осіб.

За материалами : "Новости Донбасса "

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