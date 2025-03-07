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Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини

07 березня 2025, 23:00

Головне за день: Масовий удар по енергетиці. Окупанти заарештовують мешканців Луганщини

Політика

 Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає запровадження масштабних банківських санкцій, інших санкцій та мит щодо Росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир.

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України. Це сталося внаслідок заборони уряду США надати Україні розвідувальні дані.

Суспільство

 За даними Агентства ООН у справах біженців ООН, через повномасштабне вторгнення Росії близько 3,7 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні, тоді як 6,8 мільйона українців перебувають за кордоном у статусі біженців, переважно в європейських країнах.

Незаконний «суд» в окупованому Луганську засудив місцеву жительку до 10 років колонії загального режиму. Ім'я незаконно засудженої не розголошується. За версією «слідчих», жінка нібито здійснила не менше 10 грошових переказів на банківські картки «Азова» та «Правого сектору» у період із січня до квітня 2024 року.

Ще одного мешканця окупованої Луганщини загарбники звинуватили у «шпигунстві». Стверджується, що 21-річний Артем Куджанов з липня до серпня 2022 року збирав відомості про місця дислокації російських військовослужбовців. Звинувачення передано до «суду».

Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив російських військовослужбовців Айдина Жамідулова та Олексія Дорожкіна до 18 та 12 років ув'язнення у справі про викрадення та звіряче вбивство 23-річної мешканки Луганщини Валентини Давронової.

Окупаційна адміністрація Бердянська знищила частину архівних документів міськради, оскільки їх було оформлено українською мовою. Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що знищено реєстри прав власності на нерухомість, земельні акти та містобудівні плани.

Бойові дії

 У ніч проти 7 березня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській та Полтавській областях. Ракетними ударами зруйновано об'єкти газовидобутку на Полтавщині. На Одещині РФ пошкодила вже шостий енергооб'єкт.

Росіяни під час масованого обстрілу України влучили по підприємству в Харкові, постраждали п'ятеро людей. У Костянтинівській громаді загинула одна людина, пошкоджено магазини та лікарня. У Краматорську постраждали троє місцевих жителів, зокрема дитина. Внаслідок атаки на Одещині загинув 73-річний чоловік, ще один – отримав поранення середньої тяжкості. Семеро людей отримали поранення через нічний обстріл Слов'янська. Дитина постраждала в Краматорську .

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