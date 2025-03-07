Масовані удари по Донецькій області: серед жертв – 89-річна жінка

Вдень 7 березня російські війська завдали ударів по житлових районах Костянтинівській, Покровській, Лиманській, Великоновосілківській та Добропільській територіальних громад. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.



У село Іванопілля агресор скинув дві авіабомби, ймовірно, «ФАБ-250» з модулем УМПК. Під завалами зруйнованого будинку загинула 89-річна жінка.



Внаслідок атак також загинули: чотири чоловіки — 43, 57, 62 та 75 років у Покровську, Яблунівці та Константинополі.



Поранення отримали п'ять мирних мешканців внаслідок авіаційних та артилерійських ударів по житлових будинках: жінки 47, 55, 63 та 80 років, а також 76-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Крім того, внаслідок обстрілу селища Дробишеве постраждали ще троє мирних жителів: 65-річний чоловік, його 58-річна дружина та 75-річна пенсіонерка отримали осколкові поранення та контузії.



У Добропіллі поранено 51-річного чоловіка.



Усім постраждалим надано медичну допомогу.



Внаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та газопровід.

Російська армія продовжує терор мирного населення Донецької області. Від авіабомб вкотре постраждав Слов'янськ. Травми отримали шість осіб, серед яких двоє дітей — чотирьох та п'яти років. Неспокійно цієї ночі було й у сусідньому Краматорську. За даними поліції, окупанти скинули на місто три авіабомби, вони вибухнули серед житлових будинків, поранено троє людей, серед них 8-річна дівчинка. Журналіст «Новин Донбасу» побував на місці «прильотів», щоб поговорити з потерпілими мирними жителями.