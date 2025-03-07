Масований удар по Добропіллю: пошкоджено житлові будинки, загинули люди

Російські війська завдали трьох ударів по місту Добропілля. За попередньою інформацією, в результаті атаки загинули щонайменше 5 людей, ще 15 дістали поранення. Про це повідомили у Донецькій ОВА.
Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. Остаточна кількість жертв і масштаби руйнувань поки що уточнюються.
На місці працюють рятувальники, поліція, органи влади та екстрені служби.
Російська армія продовжує терор мирного населення Донецької області. Від авіабомб вкотре постраждав Слов'янськ. Травми отримали шість осіб, серед яких двоє дітей — чотирьох та п'яти років. Неспокійно цієї ночі було й у сусідньому Краматорську. За даними поліції, окупанти скинули на місто три авіабомби, вони вибухнули серед житлових будинків, поранено троє людей, серед них 8-річна дівчинка. Журналіст «Новин Донбасу» побував на місці «прильотів», щоб поговорити з потерпілими мирними жителями.