Масований удар по Добропіллю: пошкоджено житлові будинки, загинули люди

Російська армія продовжує терор мирного населення Донецької області. Від авіабомб вкотре постраждав Слов'янськ. Травми отримали шість осіб, серед яких двоє дітей — чотирьох та п'яти років. Неспокійно цієї ночі було й у сусідньому Краматорську. За даними поліції, окупанти скинули на місто три авіабомби, вони вибухнули серед житлових будинків, поранено троє людей, серед них 8-річна дівчинка. Журналіст «Новин Донбасу» побував на місці «прильотів», щоб поговорити з потерпілими мирними жителями.