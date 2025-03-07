Mirage-2000 у бою: винищувачі збивали російські ракети під час сьогоднішньої атаки РФ

Винищувачі Mirage-2000, надані Францією, взяли участь у відбитті масованої російської атаки, знищуючи крилаті ракети Х-101 у небі над Україною.

Кадри бойової роботи опублікували Повітряні сили ЗСУ, про що повідомив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook.



Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо.



Літаки дозволяють Україні захистити свою землю та повітряний простір.