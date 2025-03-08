Війська РФ завдали комбінованого удару по Добропіллю: кількість жертв зростає

Уночі 7 березня російські війська завдали комбінованого удару по Добропіллю Донецької області, використавши, за попередніми даними, ракету «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» і дрон-камікадзе «Герань-2». У поліції розповіли про наслідки атаки.

Загинуло щонайменше 11 людей, ще 30 поранено, серед них 5 дітей. Зруйновано та пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, торговий центр, 30 автомобілів. Деякі будинки повністю вигоріли.

Понад 10 годин на місцях ударів працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та екстрені служби. Триває ліквідація пожеж, розбір завалів та евакуація людей. Кількість жертв та масштаб руйнувань уточнюються.

Вдень 7 березня російські війська завдали ударів по житлових районах Костянтинівській, Покровській, Лиманській, Великоновосілківській та Добропільській територіальних громад.