Нова трагедія на Донеччині: 20 загиблих, понад 40 поранених під обстрілами

За п'ятницю, 7 березня, російські війська завдали масованих ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинули 20 мирних жителів, ще 43 особи отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій обласній адміністрації.



Найбільша кількість загиблих — щонайменше 11 — у Добропіллі. Троє людей загинули у Покровську. Двоє — у Костянтинополі. Також є жертви в Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі — у кожному населеному пункті загинула одна людина.



Російські атаки продовжуються, рятувальні служби працюють на місцях ударів.



З початку повномасштабного вторгнення в області (без урахування Маріуполя та Волновахи) загинули 3005 мирних жителів, 6827 дістали поранення.

Вдень 7 березня російські війська завдали ударів по житлових районах Костянтинівській, Покровській, Лиманській, Великоновосілківській та Добропільській територіальних громад.