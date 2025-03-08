Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ

У ніч проти 8 березня безпілотники спробували атакувати нафтопереробне підприємство КІНЕФ («Кірішинефтеоргсинтез») у Ленінградській області.



За даними глави російського регіону Олександра Дрозденка, один із дронів було збито на підльоті, а другий — над територією заводу.



При падінні уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Жертв немає.



Дрозденко стверджує, що робота підприємства продовжується, на місці працюють спецслужби.



Міноборони РФ заявило, що за ніч російська ППО перехопила та знищила 31 український безпілотник: 26 БПЛА — над територією Краснодарського краю, 3 — над Брянською областю та по одному — над Ленінградською та Ярославською областями.