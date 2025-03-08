Війська РФ завдали 26 ударів по Донецькій області: фото наслідків

Станом на ранок 8 березня на Донеччині фіксуються численні руйнування та жертви внаслідок російських обстрілів. За останню добу російські війська обстріляли 26 разів населені пункти Донецької області.

Покровський район

У Добропіллі загинули 11 людей, ще 30 дістали поранення. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, торговий центр та 30 автомобілів.



У Мирнограді одна людина загинула, зруйновано житловий будинок.



У Покровську загинули 3 особи, пошкоджено 3 будинки.



У Малинівці Гродівської громади зафіксовано руйнування житлового будинку.

Краматорський район

У Дробишевому (Лиманська громада) поранено 3 особи, зруйновано 9 будинків.



У Краматорську поранено 5 людей.



У Костянтинівці загинула 1 особа, пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 лінії електропередач, 2 газопроводи та 5 гаражів.



В Іванопіллі загинула 1 особа, зруйновано 18 приватних будинків, 2 магазини та 3 адміністративні будівлі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 житлових будинків.