Російський дрон атакував підприємство у Харківській області: троє загиблих, семеро поранених

У ніч проти 8 березня російський безпілотник атакував цивільне підприємство у Богодухові (Харківська область). Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинуло троє людей — усі мирні жителі. Відомо, що один чоловік загинув під час пожежі під завалами. Семеро людей отримали поранення.

За п'ятницю, 7 березня, російські війська завдали масованих ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинули 20 мирних жителів, ще 43 особи отримали поранення.



8 березня на Донеччині оголошено днем жалоби.