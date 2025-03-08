ЗСУ розгромили колону бронетехніки військ РФ під Часовим Яром

Вранці 6 березня російські війська спробували прорватися колоною бронетехніки в районі Часового Яру на Донеччині. В атаці брало участь понад 20 одиниць, включаючи бойові машини десанту. Проте спроба виявилася провальною — українська піхота, артилерія та дронові екіпажі дали відсіч супротивникові.



Група військ РФ рухалася організованою колоною у бік позицій 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Проте вже через деякий час російська техніка застрягла в «пробці» — підбиті машини заблокували переправу через канал, а ті, що залишилися живими, почали відступ.



Але не всім вдалося піти: 11 одиниць техніки було повністю знищено, ще 5 — пошкоджено. Окупанти, що залишилися, спробували втекти пішки, проте над ними вже працювали пілоти FPV-дронів.



В атаці брало участь близько 25 одиниць техніки, включаючи інженерні машини. В результаті знищено 11 одиниць, ще 5 пошкоджено. Попередні втрати в живій силі — не менше 33 загиблих та поранених.