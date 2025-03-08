СБУ викрила російського шпигуна у космічному агентстві України

Служба безпеки України спільно з міністерством стратегічних галузей промисловості викрила чергового російського агента, який працював у державних органах. Шпигуном виявився чиновник Державного космічного агентства, який мав доступ до секретних даних про стратегічні підприємства України, а також до засекречених супутникових знімків.



Контррозвідка та слідчі підрозділи СБУ затримали агента безпосередньо під час наради у міністерстві стратегічних галузей промисловості України.



За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його у 2024 році. З того часу українська спецслужба документувала всі контакти з російськими кураторами. Щобільше, СБУ використала зрадника для дезінформації ворога, передаючи через нього вигідну для України інформацію.



Як з'ясувало розслідування, агент пішов на співпрацю з ФСБ через свою дружину, яка проживає в Ростові-на-Дону і працює на російських окупантів. Він погодився передавати дані в обмін на грошову винагороду, а після виходу на пенсію у 2025 році планував переїхати до Росії.



За даними СБУ, російська спецслужба доручила чоловікові збирати та передавати критично важливу інформацію, у тому числі:

розташування об'єктів військово-промислового комплексу, які виробляють системи навігації;

запасні пункти роботи стратегічних підприємств та військові склади;

розроблення Україною високоточних систем озброєння;

засекречені супутникові знімки.

Ці дані ФСБ розраховувала використовувати для завдання авіаударів по стратегічно важливих об'єктах України.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон з анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використав для зв'язку із російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили його про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзміна в умовах воєнного стану). Найближчим часом суд розгляне питання про запобіжний захід — ймовірно, шпигун буде поміщений під варту.

За державну зраду за умов воєнного часу зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України виявила у своїх лавах високопоставленого шпигуна, який співпрацював із ФСБ РФ.