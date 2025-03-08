Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Кількість постраждалих мирних жителів унаслідок російського ракетного удару по місту Добропілля Донецької області сягнула 40, повідомляє Офіс генпрокурора.



Серед постраждалих — шестеро дітей. Загинуло 11 осіб. Всім пораненим надано медичну допомогу, розповіли у Донецькій ОВА.

Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Російських ударів по Добропіллю було кілька. Армія РФ вдарила двома балістичними ракетами по центру міста один раз, а потім були навмисні обстріли після прибуття рятувальних служб.



Серед рятувальників, які надавали допомогу на місці першого удару, також є жертви. Загинули рятувальник ДСНС Владислав Гостєв і рятувальник воєнізовано-гірського загону Віталій Коляда.

Фото: Суспільне Донбас

Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Уночі 7 березня російські війська завдали комбінованого удару по Добропіллю Донецької області, використавши, за попередніми даними, ракету «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» і дрон-камікадзе «Герань-2».

Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу